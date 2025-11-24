BREAKING: UK Rejects Nigeria’s Appeal To Free Ekweremadu

355 SHARES Share Tweet [mc4wp_form id=33047]

The United Kingdom (UK) has rejected the Nigerian government’s request to transfer Ike Ekweremadu, former deputy senate president, to serve the remainder of his prison term in Nigeria.

Ekweremadu was sentenced to nine years and eight months in May 2023 after being found guilty of conspiring to traffic a 21-year-old Lagos street vendor to the UK for a kidney transplant intended for his daughter, Sonia.

His wife, Beatrice, was handed a four-year-and-six-month jail term and was released earlier in 2025, while a medical middleman, Dr. Obinna Obeta, received a ten-year sentence.

More details to follow…