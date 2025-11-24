BREAKING: UK Rejects Nigeria’s Appeal To Free Ekweremadu

By Chigozie IKPO
Ike-Ekweremadu
Senator Ike Ekweremadu

The United Kingdom (UK) has rejected the Nigerian government’s request to transfer Ike Ekweremadu, former deputy senate president, to serve the remainder of his prison term in Nigeria.

Ekweremadu was sentenced to nine years and eight months in May 2023 after being found guilty of conspiring to traffic a 21-year-old Lagos street vendor to the UK for a kidney transplant intended for his daughter, Sonia.

World News

World News

His wife, Beatrice, was handed a four-year-and-six-month jail term and was released earlier in 2025, while a medical middleman, Dr. Obinna Obeta, received a ten-year sentence.

More details to follow…

