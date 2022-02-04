FULL LIST: Air Force Announces Successful Candidates For 2021 Direct Short Service
The Nigerian Air Force has released the names of successful and reserve candidates for the 2021 direct short service commission course.
The NAF said 143 candidates qualified for enrolment into different fields such as Space Tech, Armament Technology, Medical and Air Intelligence, amongst others.
Air Vice Marshal PO Jemitola, who announced the successful applicants on Friday, said all entrants except those on the reserve list are to report to Nigerian Defence Academy (NDA), Ribadu Campus (Old Site), Kaduna State, on March 5, 2022.
He said, “Any candidate who fails to report by 1800 Hrs (6:00pm) Monday 7 March 2022 will forfeit the training slot. Selected candidates will be received on arrival at the Centre of Excellence Building, NDA Ribadu Campus and must come along with the ORIGINALS and photocopies of their credentials which include First School Leaving Certificate, NECO/WAEC/NABTEB results, Degree/HND Certificate, Birth Certificate/Declaration of Age, Letter of State of Origin, Nigerian Air Force Applicant Acknowledgement Card, Signed Attestation of Parent/Guardian Consent Form and Local Government Area Attestation Form. Any candidate who fails to present originals of the stated documents will not be accepted into the Academy.”
The candidates are also required to report at the campus with the following:
- Two pairs of black and white trousers.
- One lounge suit (dark colour).
- Two belts (preferably black).
- One pair of black cover shoes (male).
- Two pairs of white canvas shoes.
- Two pairs of white shorts.
- Pyjamas.
- One pair of football boots (male).
- Three pairs of blue shorts and white round neck vests.
- Two white shirts (long sleeves).
- Four pairs of white socks.
- One black rubber-strapped digital quartz wristwatch.
- Black polish, brushes, shaving kit and toiletries.
- Two white bed sheets and pillow cases for 8 spring bed.
- Black swimming trunk/shirt.
- Personal computer (laptop).
- Pressing iron.
- Six passport photograph.
Female candidates were asked to come along with the following:
- One pair of black low heel cover shoes.
- Four lounge skirts (dark colours).
- Four pairs of black or blue short tight.
- Two pairs of trouser suits.
Jetimola added that “All candidates are encouraged to learn basic swimming skills before reporting for training. Candidates on the reserve list are NOT to report to the Academy until invited. Selected candidates are not allowed to receive visitors and will not leave the Academy for the first three months of training.
“Specialties allotted to candidates are NOT subject to change while in the Nigerian Air Force. Candidates with such intentions are strongly advised to decline this offer.”
LIST OF SUCCESSFUL CANDIDATES FOR NAF DSSC30/2021
- DSSC2021/016124 OSCAR NNAJIKE IGBOKWE M ABIA COMMUNICATION INFORMATION & SPACE TECH
- DSSC2021/007238 VICTOR NJOKU NJOKU M ABIA AIRCRAFT ENGINEERING
- DSSC2021/038777 IKECHUKWU PRECIOUS NWAIHESIE M ABIA ARMAMENT TECHNOLOGY
- DSSC2021/029988 NNEORA OCHIUWA M ABIA ADMINISTRATION
- DSSC2021/005041 BAMANGA BAMANGA UMAR M ADAMAWA WORKS & SERVICES
- DSSC2021/027051 IBRAHIM KWADA SIMON M ADAMAWA ARMAMENT TECHNOLOGY
- DSSC2021/000589 MADIYINA TIKIKUS BATNAH F ADAMAWA EDUCATION
- DSSC2021/028920 JIMMY JAMES M ADAMAWA WORKS & SERVICES
- DSSC2021/002298 ODUDU OTU BASSEY M AKWA-IBOM MEDICAL
- DSSC2021/004632 CLINTON OTUEKONG EKPENYONG M AKWA-IBOM REGIMENT
- DSSC2021/016801 SAMUEL BASSEY IDIO M AKWA-IBOM EDUCATION
- DSSC2021/026715 STELLA OBIOMACHUKWU JIMBE F ANAMBRA MEDICAL
- DSSC2021/000510 RUTH LOVE OKOLI F ANAMBRA ACCOUNT & BUDGET
- DSSC2021/027713 VICTOR ODINAKA AGUGOESI M ANAMBRA CHAPLAIN
- DSSC2021/001544 NURA GARBA M BAUCHI AIR INTELLIGENCE
- DSSC2021/027576 CALEB BITRUS RABSON M BAUCHI CHAPLAIN
- DSSC2021/033592 CHRISTOPHER EMMANUEL M BAUCHI ARMAMENT TECHNOLOGY
- DSSC2021/024245 SHEILA OGOCHUKWU OKOLO F BAYELSA AIR INTELLIGENCE
- DSSC2021/016060 TARE-EBI KOROKORO M BAYELSA WORKS & SERVICES
- DSSC2021/034095 SUNDAY JOSEPH TULE M BAYELSA AIR PROVOST
- DSSC2021/035865 ADEMU SUNDAY ONYILO M BENUE AIRCRAFT ENGINEERING
- DSSC2021/007277 ANN PRISCILLA EJILA F BENUE AIR INTELLIGENCE
- DSSC2021/015755 LUBEM JOSEMARIA ASOONA M BENUE ADMINISTRATION
- DSSC2021/022891 IBRAHIM HAMMAN KWAJAFFA M BORNO REGIMENT
- DSSC2021/004640 USMAN ABDULLAHI M BORNO MEDICAL
- DSSC2021/005235 OBED JOHN DAGWA M BORNO PUBLIC RELATIONS
- DSSC2021/013519 IBRAHIM YUNUS MUHAMMAD M BORNO WORKS & SERVICES
- DSSC2021/047457 MAURICE AGIM USHUTA M CROSS-RIVER ADMINISTRATION
- DSSC2021/004833 JOHNSON MARCELINO WONAH M CROSS-RIVER AIRCRAFT ENGINEERING
- DSSC2021/036625 JOHN ERNEST OWAI M CROSS-RIVER WORKS & SERVICES
- DSSC2021/011647 DIVINE IYIOWO OBEY M CROSS-RIVER PUBLIC RELATIONS
- DSSC2021/029545 PRESTIGE HARVEST M DELTA AIRCRAFT ENGINEERING
- DSSC2021/007789 KYRIAN OMONIGHO AKPOROKAH M DELTA ADMINISTRATION
- DSSC2021/005524 CHUBBY OGHENETEGA AZANUBI M DELTA MEDICAL
- DSSC2021/043816 CHIUDO SUNDAY UKENI M EBONYI MEDICAL
- DSSC2021/003643 EMMANUEL EMEKA EKUMA M EBONYI CHAPLAIN
- DSSC2021/043479 IKECHUKWU OKOYE M EBONYI ADMINISTRATION
- DSSC2021/022204 ANGELA ENE EDEKIN F EDO ACCOUNT & BUDGET
- DSSC2021/048067 UYINMWEN ASSUMPTA OKUNDIA F EDO AIR PROVOST
- DSSC2021/001342 EMMANUEL OSEZELE AGBALE M EDO MEDICAL
- DSSC2021/024048 BLESSING EMWENYAH ITOYAH F EDO ADMINISTRATION
- DSSC2021/000461 VICTOR OLUWASEUN AYELOWO M EKITI REGIMENT
- DSSC2021/032873 SEUN OWOLABI AJETOMOBI M EKITI MEDICAL
- DSSC2021/038920 FEMI NOAH OJO M EKITI AIRCRAFT ENGINEERING
- DSSC2021/026848 MICHAEL AMOBI ONUOHA M ENUGU AIRCRAFT ENGINEERING
- DSSC2021/012904 MICAH CHIMEZIE LAWRENCE M ENUGU COMMUNICATION INFORMATION & SPACE TECH
- DSSC2021/006622 DANIEL CHIBUIKE EMENIKE M ENUGU ADMINISTRATION
- DSSC2021/000157 THEOPHILUS YUSUF M FCT CHAPLAIN
- DSSC2021/003801 GODWIN SHEKWONYA EDWARD M FCT AIR PROVOST
- DSSC2021/004679 MUSTAPHA HARUNA NASIR M GOMBE REGIMENT
- DSSC2021/006784 YAKUBU ABUBAKAR M GOMBE WORKS & SERVICES
- DSSC2021/012438 DANIEL JOHN M GOMBE MEDICAL
- DSSC2021/002143 MUBARAK AHMED M GOMBE ACCOUNT & BUDGET
- DSSC2021/034969 SOMADINA CHARLES UBAWIKE M IMO ARMAMENT TECHNOLOGY
- DSSC2021/045082 LOUISA CHINYERE OBASI F IMO MEDICAL
- DSSC2021/016974 CHIGEMEZU PROMISE OBICHERE M IMO COMMUNICATION INFORMATION & SPACE TECH
- DSSC2021/002094 IBRAHIM IBRAHIM KHALID M JIGAWA LOGISTICS
- DSSC2021/030962 SHUAIBU HASSAN M JIGAWA ARMAMENT TECHNOLOGY
- DSSC2021/008554 SAIFULLAH ZAK ADAMU M JIGAWA IMAM
- DSSC2021/039627 JOSIAH NKOM LAWRENCE M KADUNA COMMUNICATION INFORMATION & SPACE TECH
- DSSC2021/003326 GIMBIA MATA DYAJI F KADUNA ADMINISTRATION
- DSSC2021/031244 ABUBAKAR ADAM IBRAHEEM M KADUNA AIRCRAFT ENGINEERING
- DSSC2021/038129 SULAIMAN MUHAMMAD ISHAQ M KANO MEDICAL
- DSSC2021/035337 LUKMAN NASARAWA KABIR M KANO AIRCRAFT ENGINEERING
- DSSC2021/020481 UMAR BALARABE KAFIN MAIYAKI M KANO MEDICAL
- DSSC2021/027095 ABU YAKUBU F KANO EDUCATION
- DSSC2021/005628 KHALID IBRAHIM M KATSINA WORKS & SERVICES
- DSSC2021/023524 SULAIMAN LAWAL M KATSINA MEDICAL
- DSSC2021/003364 IBRAHIM AHMED MAHMOOD M KATSINA AIRCRAFT ENGINEERING
- DSSC2021/006159 YAZEED SALISU M KEBBI ADMINISTRATION
- DSSC2021/015921 ABUBAKAR BASIRU M KEBBI AIR INTELLIGENCE
- DSSC2021/048981 FIDELIS JODO MUSA M KEBBI PUBLIC RELATIONS
- DSSC2021/039346 VICTOR OLUWATOSIN OYEDELE M KOGI AIRCRAFT ENGINEERING
- DSSC2021/006394 AMIRAH MOMO MADI F KOGI LOGISTICS
- DSSC2021/032596 JOSEPH ENIAYE M KOGI AIR PROVOST
- DSSC2021/003836 MICHAEL AYO OLORUNMOLA M KOGI ACCOUNT & BUDGET
- DSSC2021/023756 FAREEDHA ADESHOLA ABDULKADIR F KWARA LEGAL SERVICES
- DSSC2021/049096 OREOFE OYINDAMOLA ODEWUMI F KWARA ACCOUNT & BUDGET
- DSSC2021/012447 SAHEED OLAYEMI OLATUNJI M KWARA LOGISTICS
- DSSC2021/035565 SOLOMON OLUWADUNSIN FALABAKE M LAGOS LOGISTICS
- DSSC2021/001498 OLUWASEYI LATEEF OLUSI M LAGOS AIR INTELLIGENCE
- DSSC2021/020658 ISAAC TOSIN ADISA M LAGOS ADMINISTRATION
- DSSC2021/002431 DANIEL ATSEMBEL M NASARAWA EDUCATION
- DSSC2021/019181 EL-MAHMOUD AHMED M NASARAWA LOGISTICS
- DSSC2021/027114 GABRIEL IORPINE AJO M NASARAWA AIR PROVOST
- DSSC2021/007258 ISAH KANDI SULEIMAN M NIGER PUBLIC RELATIONS
- DSSC2021/047620 IBRAHIM SALIHU M NIGER ADMINISTRATION
- DSSC2021/003621 JOB MAMMAN KOLO M NIGER COMMUNICATION INFORMATION & SPACE TECHN
- DSSC2021/006570 ABDULAZEEZ BELLO HASSAN M NIGER ADMINISTRATION
- DSSC2021/004916 JOSEPH ADEDAMOLA ADEBANJO M OGUN ADMINISTRATION
- DSSC2021/016759 IYANUOLUWA TIJESULADEMI IDOWU M OGUN AIR INTELLIGENCE
- DSSC2021/003050 MUHAMMAD RIDWAN KEHINDE M OGUN AIRCRAFT ENGINEERING
- DSSC2021/039202 ENIOLA TEMITOPE ISAIAH F ONDO ADMINISTRATION
- DSSC2021/040373 FREDRICK OLUWADUNSIN AKINOLA M ONDO MEDICAL
- DSSC2021/000353 SAMUEL AKINTUNDE OLUKAYODE M ONDO REGIMENT
- DSSC2021/015038 ADENIJI SIMON AGBEDE M ONDO ADMINISTRATION
- DSSC2021/004427 OLUWATOYIN KABIR KAZEEM M OSUN AIRCRAFT ENGINEERING
- DSSC2021/000155 ABDULAZIZ ADEBAYO M OSUN WORKS & SERVICES
- DSSC2021/014511 ABDULMAJEED BANKOLE HAMZA M OSUN PUBLIC RELATIONS
- DSSC2021/001825 TUNDE MICHAEL AKANNI M OSUN ADMINISTRATION
- DSSC2021/007101 EDWARD MOYO EWETUNDE M OYO AIRCRAFT ENGINEERING
- DSSC2021/008549 SAMSON FOLUSHO FADOYIN M OYO WORKS & SERVICES
- DSSC2021/027754 TIMILEHIN OYEWALE ABIODUN M OYO LOGISTICS
- DSSC2021/019600 IDRIS AFOLABI ATANDA M OYO AIRCRAFT ENGINEERING
- DSSC2021/007607 JOYCE NYAKO JAMES F PLATEAU COMMUNICATION INFORMATION & SPACE TECH
- DSSC2021/042315 LOHNAN BALI M PLATEAU COMMUNICATION INFORMATION & SPACE TECH
- DSSC2021/051281 ALIYU JIBRIN M PLATEAU MEDICAL
- DSSC2021/001531 ISRAEL TOMBARI NAGBI M RIVERS MEDICAL
- DSSC2021/025347 GODKNOWS TAMUNOEMI MARSHALL M RIVERS WORKS & SERVICES
- DSSC2021/014385 PRINCESS ISIOMA ANITA OBI F RIVERS MEDICAL
- DSSC2021/001305 YUSUF UMAR SHEHU M SOKOTO AIRCRAFT ENGINEERING
- DSSC2021/002871 AHMAD USMAN MUHAMMAD M SOKOTO EDUCATION
- DSSC2021/021723 MUHAMMAD HADI ABUBAKAR M SOKOTO IMAM
- DSSC2021/040270 ABDULHAMID LAWAN M TARABA ADMINISTRATION
- DSSC2021/003833 MAAKU DANLADI JACOB M TARABA ADMINISTRATION
- DSSC2021/038945 WILLIAMS RICHARD IFUSEMU M TARABA MEDICAL
- DSSC2021/016971 AMINU ALHAJI USMAN M YOBE LOGISTICS
- DSSC2021/014024 IBRAHIM YUSUF YAKUBU M YOBE COMMUNICATION INFORMATION & SPACE TECH
- DSSC2021/002895 ABDULLAHI MUSA BABA M YOBE AIR PROVOST
- DSSC2021/018064 ZAHARADEEN SALISU M ZAMFARA MEDICAL
- DSSC2021/032819 ABDUL-AZIZ JIBRIL M ZAMFARA AIR INTELLIGENCE
- DSSC2021/006041 MUHAMMAD AUWAL MUKHTAR M ZAMFARA LEGAL SERVICES
- RESERVE
- DSSC2021/019213 KINGSLEY BASSEY EKPO M AKWA-IBOM MEDICAL
- DSSC2021/046017 VICTOR LOT GOLDEN M BAYELSA ARMAMENT TECHNOLOGY
- DSSC2021/008447 THANKGOD OWOICHO AGBO M BENUE WORKS & SERVICES
- DSSC2021/012337 OGHENEVWAIRE PROMISE BOSOMO F DELTA ADMINISTRATION
- DSSC2021/022049 EMMANUEL EZE NGWU M EBONYI AIRCRAFT ENGINEERING
- DSSC2021/020516 PRISCA YUNANA GADA F GOMBE LOGISTICS
- DSSC2021/009426 ANAS YAKUBU M KATSINA ADMINISTRATION
- DSSC2021/030074 BASHAR KANGIWA HAMIDU M KEBBI ADMINISTRATION
- DSSC2021/004185 TRIMISIYU ABIODUN ABDULGAFAR M KWARA PUBLIC RELATIONS
- DSSC2021/044513 OLAOLUWA EMMANUEL ODEWUMI M KWARA COMMUNICATION INFORMATION & SPACE TECH
- DSSC2021/027850 DAVID YAHAYA EKPA M KOGI ACCOUNT & BUDGET
- DSSC2021/005005 OMOBOLAJI PAUL ARIGBEDE M OSUN COMMUNICATION INFORMATION & SPACE TECH
- DSSC2021/031910 AKINLOLU MICHAEL ADENIJI M OSUN LOGISTICS
- DSSC2021/044149 OLUWAFEMI SUNDAY ABRAHAM M OYO LOGISTICS
- DSSC2021/037224 BADAMASI ALIYU M SOKOTO EDUCATION
- DSSC2021/000297 MUHAMMAD SANI YAPETO M TARABA ARMAMENT TECHNOLOGY
- DSSC2021/038764 ABUBAKAR ISA TAHIR M YOBE COMMUNICATION INFORMATION & SPACE TECH
- DSSC2021/006666 STANLEY TOCHUKWU NWACHUKWU M IMO REGIMENT
- DSSC2021/046285 SUSAN UJAH F BENUE ADMINISTRATION
- DSSC2021/010961 CHIROMA LUMI ISHAYA M BAUCHI AIR PROVOST