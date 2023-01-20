Full List Of 84 Judges, Court Heads Recommended For Appointment By NJC

Nigeria
By Wondrous Nnaemeka

The National Judicial Council has recommended successful candidates as Heads of Courts and judges for the Federal and State Courts in Nigeria.

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The decision was concluded at its 100th Meeting of 18 and 19 January 2023 after considering the list of candidates presented to it by its Interview Committee.

While nine judges were promoted to heads of courts, 84 judges were recommended for the position of high and customary court heads in several states including Anambra, Ekiti, Yobe states.

According to Soji Oye, Esq, NJC’s Director, Information, “All recommended candidates are expected to be sworn-in after approval of the NJC recommendations to their respective State Governors and the respective State Houses of Assembly, as the case may be.”

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The full list are below:

  1. CHIEF JUDGE, KADUNA STATE
    i) Hon. Justice Muhammad Tukur Mu’azu Aliyu
  2. CHIEF JUDGE, KOGI STATE
    i) Hon. Justice Majebi Josiah Joe
  3. CHIEF JUDGE, ONDO STATE
    i) Hon. Justice Odusola Aiyedun Olusegun
  4. CHIEF JUDGE, GOMBE STATE
    i) Hon. Justice Halima Sa’addiya Mohammed
  5. CHIEF JUDGE, ABIA STATE
    i) Hon. Justice Lilian Abai
  6. GRAND KADI, KWARA STATE
    i) Hon. Justice Abdulateef Kamaldeen
  7. PRESIDENT, CUSTOMARY COURT OF APPEAL, FCT, ABUJA
    i) Hon. Justice Stanley Adekunle Lawal
  8. PRESIDENT, CUSTOMARY COURT OF APPEAL, EKITI STATE
    ii) Hon. Justice Monisola Oluwatoyin Abodunde
  9. PRESIDENT, CUSTOMARY COURT OF APPEAL, EBONYI STATE
    iii) Hon. Justice Uhuo Patrick Uchenna
  10. FOUR (4) JUDGES, HIGH COURT, ONDO STATE
    i) Akinbinu Sylvester Femi
    ii) Leonard Boyede Ologun
    iii) Bolatito Florence Ajibade
    iv) Akinwumi Bankole Jacob
  11. THREE (3) JUDGES, CUSTOMARY COURT OF APPEAL, EKITI STATE
    i) Lawrence Babatope Ojo
    ii) Adegboye Rotimi Adesoji
    iii) Ogundele Olufolakemi Olufunke
  12. FIVE (5) JUDGES, HIGH COURT, BORNO STATE
    i) Amina Mustapha Ibrahim
    ii) Mohammed Maina
    iii) Hafsatu Isah Bappah
    iv) Bukar Malgwi Umar
    v) Mallam Buna Makinta
  13. TWO (2) JUDGES, HIGH COURT, ANAMBRA STATE
    i) Etomike Innocent Ndigwe
    ii) Tagbo Chinwuba Anieto
  14. FIVE (5) JUDGES, HIGH COURT SOKOTO STATE
    i) Bashar Ibrahim
    ii) Fatima Ahmadu Suka
    iii) Abubakar Adamu
    iv) Kabiru Muhammad
    v) Amina Modi Yabo
  15. TWO (2) KADIS, SHARIA COURT OF APPEAL, SOKOTO STATE
    i) Idris Adamu
    ii) Mustapha Abdullahi Ahmad
  16. EIGHT (8) JUDGES, HIGH COURT OGUN STATE
    i) Oluwafunke Omolara Odubanjo
    ii) Adelaja Adeola Ireti
    iii) Basirat Bolanle Adebowale
    iv) Adebayo Bamidele Adedapo
    v) Ayodele Adebayo Omoniyi
    vi) Sunday Olufemi Adeniyi
    vii) Awofeso Ireti-Olu Babatunde
    viii) Abimola Christopher Shokunbi
  17. TWO (2) JUDGES, HIGH COURT BAYELSA STATE
    i) Charlie Ebiyon Duke
    ii) Ekadi Amadise Michael
  18. SIX (6) JUDGES, HIGH COURT, EBONYI STATE
    i) Esther Awo Ota
    ii) Ukeni Ogoke Stella Ejituruchi
    iii) Ruth Obaji Okeh
    iv) Blessing Ibeabuchi Chukwu
    v) Christopher Ofoke Mbam
    vi) Francis-Abba Solange Amaka
  19. SIX (6) JUDGES, NATIONAL INDUSTRIAL COURT OF NIGERIA

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i) Buhari Sani
ii) Damachi-Onugba Agede Joyce
iii) Hassan Muhammed Yakubu
iv) Sandra Audu Yelwa
v) Subilim Emmanuel Danjuma
vi) Muhammad Adamu Hamza

  1. TWO (2) JUDGES, HIGH COURT, CROSS RIVERS STATE
    i) Okokon Edem Nyong
    ii) Amajama Jacob Eneji
  2. FOUR (4) JUDGES, HIGH COURT, ADAMAWA STATE
    i) Christopher Dominic Mapeo
    ii) Ahmed Isa
    iii) Mohammed Ibrahim Tola
    iv) Benjamin Lawan Manji
  3. ONE (1) KADI, SHARIA COURT OF APPEAL, ADAMAWA STATE
    i) Isa Yusuf khalid
  4. ONE (1) JUDGE, CUSTOMARY COURT OF APPEAL, ADAMAWA STATE
    i) Adabala Nicholas
  5. FIVE (5) JUDGES, HIGH COURT, RIVERS STATE
    i) Asivosuo Maccarthy Oriye
    ii) Omonigho Nwibani
    iii) Comfort Ifikmotu- Awaji Adangor
    iv) Prince Chika Mini
    v) Beauty Ihuoma Emmanuel-Okere
  6. TWO (2) JUDGES, CUSTOMARY COURT OF APPEAL, RIVERS STATE
    i) Odiki Daniel- Kalio
    ii) Tetenwi Ngeli Elerabari
  7. FOUR (4) JUDGES, HIGH COURT ZAMFARA STATE
    i) Abdullahi Muhammad Gusau
    ii) Umar Adulnasir
    iii) Saad Garba Gurbin-Bore
    iv) Muntaka Ahmad Ya’akubu
  8. FOUR (4) JUDGES, HIGH COURT, OSUN STATE
    i) Lasisi Muhammmed Adebayo
    ii) Awe Micheal Oludare
    iii) Fatimah Adejoke Sodamade
    iv) Owolawi Joseph Olukunle
  9. ONE (1) JUDGE, HIGH COURT, YOBE STATE
    i) Adamu Mohammed Jajere
  10. ONE KADI, SHARIA COURT OF APPEAL, YOBE STATE
    i) Kasim Mohammed Kasim
  11. SEVEN (7) JUDGES, HIGH COURT, KADUNA STATE
    i) Yakubu Bodamasi
    ii) Abdullahi Isiaka
    iii) Buhari Mohammed Balarabe
    iv) Bashir Shitu Yusuf
    v) Nana Fatima Mohammed
    vi) John Aku Ambi
    vii) Joyce Asabe Akaa’ahs
  12. FIVE (5) KADIS, SHARIA COURT OF APPEAL, KADUNA STATE
    i) Aminu Ahmad Jumare
    ii) Nuhu Mahmud
    iii) Murtala Nasir
    iv) Abdulrahman Ibrahim
    iv) Mahdi Muhammad Suraj
  13. THREE (3) JUDGES, CUSTOMARY COURT OF APPEAL, KADUNA STATE
    i) Dorothy Sim Inwulale
    ii) Atung Dorcaas Tabitta
    iii) Yusuf Yakubu
  14. ONE (1) JUDGE, CUSTOMARY COURT OF APPEAL, PLATEAU STATE
    i) Jettei T. Pekun

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