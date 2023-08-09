FULL LIST: NDIC Begins Selling Assets Of 183 Liquidated Microfinance Banks, PMBs To Repay Depositors

Economy
By Ukpe Philip

The Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC) has commenced the sale of assets belonging to 179 liquidated financial institutions to pay depositors.

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The NDIC said the assets were put on sale to offset deposits exceeding N250,000 which is not covered by the NDIC.

The Central Bank of Nigeria liquidated 179 microfinance banks and four primary mortgage banks.

The NDIC said in a statement released on its website that payment has commenced for depositors who provided alternate bank accounts.

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The statement said, The Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC), the official Liquidator of the underlisted 179 Microfinance Banks (MFBs) and four Primary Mortgage Banks (PMBs) whose licenses were recently revoked by the Central Bank of Nigeria (CBN), wishes to inform all affected depositors that payment is ongoing for those who provided alternate bank accounts during the verification exercise.

“Depositors without alternate accounts in commercial banks and those yet to be verified, should therefore visit the nearest NDIC office with proof of account ownership and verifiable means of identification for their verification and payment.”

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NDIC listed the four primary mortgage banks to be Adamawa Savings & Loans, Kogi Savings And Loans, Resort Savings & Loans and Safetrust Mortgage Bank.

Some of the affected microfinance banks are:

  1. Statesman Microfinance Bank Limited
  2. Mouau Vasmucs Microfinance Bank Limited;
  3. Nsehe Microfinance Bank Limited
  4. Ini Microfinance Bank Limited
  5. Prudential Co-Operative Microfinance Bank Limited
  6. Active Point Microfinance Bank Limited
  7. Zawadi Microfinance Bank Limited
  8. Eduek Microfinance Bank Limited
  9. Aguleri Microfinance Bank Limited
  10. Ejiamatu Microfinance Bank Limited
  11. Nanka Microfinance Bank Limited
  12. Umunne Microfinance Bank Limited
  13. Awka Microfinance Bank Limited
  14. Enugu-Ukwu Microfinance Bank Limited
  15. Awgbu Microfinance Bank Limited
  16. Akpo Microfinance Bank Limited A
  17. Utuh Microfinance Bank Limited
  18. Obosi Microfinance Bank Limited
  19. Everest Microfinance Bank Limited
  20. Uli Microfinance Bank Limited
  21. Dominion Microfinance Bank Limited
  22. Anya Microfinance Bank Limited
  23. Bestway Microfinance Bank Limited
  24. Isi Aku Microfinance Bank Limited
  25. Tijarah Microfinance Bank Limited
  26. Bipc Microfinance Bank Limited
  27. Excellent Microfinance Bank Limited
  28. Jamis Microfinance Bank Limited
  29. Otukpo Microfinance Bank Limited
  30. Bama Microfinance Bank Limited
  31. Ngala Microfinance Bank Limited
  32. Calabar Microfinance Bank Limited
  33. Ogoja Microfinance Bank Limited
  34. Umejei Microfinance Bank Limited
  35. Ic-Global Microfinance Bank Limited
  36. Iyede Microfinance Bank Limited
  37. Cub Microfinance Bank Limited
  38. Unifa Microfinance Bank Limited
  39. Nopov Microfinance Bank Limited
  40. Vibrant Microfinance Bank Limited
  41. Ndiagu Microfinance Bank Limited
  42. Ozizza Microfinance Bank Limited
  43. Smartmicro Microfinance Bank Limited
  44. Ehor Microfinance Bank Limited
  45. Sbdc Microfinance Bank Limited
  46. Ighomo Microfinance Bank Limited
  47. Esan Microfinance Bank Limited
  48. Abc Microfinance Bank Limited
  49. Eksu Microfinance Bank Limited
  50. Amoye Microfinance Bank Limited
  51. Chidera Microfinance Bank Limited
  52. Ifeanyichukwu Microfinance Bank Limited
  53. Golden Funds Microfinance Bank Limited
  54. Osina Microfinance Bank Limited
  55. Nwabosi Microfinance Bank Limited
  56. Ihioma Microfinance Bank Limited
  57. Ogbe-Ahiara Microfinance Bank Limited
  58. Merit Microfinance Bank Limited
  59. Evangel Microfinance Bank Limited
  60. Bridge House Microfinance Bank Limited
  61. Greenland Microfinance Bank Limited
  62. New World Microfinance Bank Limited
  63. Fahimta Microfinance Bank Limited
  64. Mabinas Microfinance Bank Limited
  65. Kada Microfinance Bank Limited
  66. Nut-Endwell Microfinance Bank Limited
  67. Narict Microfinance Bank Limited
  68. Northbridge Microfinance Bank Limited
  69. Grassroot Microfinance Bank Limited
  70. Cherish Microfinance Bank Limited
  71. North Capital Microfinance Bank Limited
  72. Cherish Microfinance Bank Limited
  73. North Capital Microfinance Bank Limited
  74. Ohon Microfinance Bank Limited
  75. Kogi Microfinance Bank Limited
  76. Akwengwu Microfinance Bank Limited
  77. Progressive Link Microfinance Bank Limited
  78. Nsehe Microfinance Bank Limited
  79. Apeks Microfinance Bank Limited
  80. Omu-Aran Microfinance Bank Limited
  81. Ajikobi Microfinance Bank Limited
  82. Crossover Microfinance Bank Limited
  83. Sunrise Microfinance Bank Limited
  84. Prolific Microfinance Bank Limited
  85. Halmond Microfinance Bank Limited
  86. Eyowo Microfinance Bank Limited
  87. Arise Microfinance Bank Limited
  88. Credit Afrique Microfinance Bank Limited
  89. Cowries Microfinance Bank Limited
  90. Oros Capital Microfinance Bank Limited
  91. Primera Credit Microfinance Bank Limited
  92. Purple Money Microfinance Bank Limited
  93. Stallion Microfinance Bank Limited
  94. Lawebod Microfinance Bank Limited
  95. Fiyinfolu Microfinance Bank Limited
  96. Bishopgate Microfinance Bank Limited
  97. Suisse Microfinance Bank Limited
  98. Virtue Microfinance Bank Limited
  99. Verdant Microfinance Bank Limited
  100. Echo inance Bank Limited
  101. Network Microfinance Bank Limited
  102. Trust One (Fomerly Desmonarchy)
  103. Manny Microfinance Bank Limited
  104. Surbpolitan Microfinance Bank Limited
  105. Onyx Microfinance Bank Limited
  106. Zikado Microfinance Bank Limited
  107. Peniel Microfinance Bank Limited
  108. Bancorp Microfinance Bank Limited
  109. Manna Microfinance Bank Limited
  110. Moneywise Microfinance Bank Limited
  111. Mercury Microfinance Bank Limited
  112. Pearl Microfinance Bank Limited
  113. Seed Capital Microfinance Bank Limited
  114. Nuture Microfinance Bank Limited
  115. Mayfair Microfinance Bank Limited
  116. Hackman Microfinance Bank Limited
  117. Bridgeway Microfinance Bank Limited
  118. Crowned Eagle Microfinance Bank Limited
  119. Briyth Covenant Microfinance Bank
  120. Keffi Microfinance Bank Limited
  121. Josad Microfinance Bank Limited
  122. Amba Microfinance Bank Limited
  123. Minna Microfinance Bank Limited
  124. Musharaka Microfinance Bank Limited
  125. Bmazazhin Microfinance Bank Limited
  126. Bibajinre Microfinance Bank Limited
  127. Edumana Microfinance Bank Limited
  128. Dangizhi Microfinance Bank Limited
  129. Brass Microfinance Bank Limited
  130. Abestone Microfinance Bank Limited
  131. Interland Microfinance Bank Limited
  132. West-End Microfinance Bank Limited
  133. Aiyepe Microfinance Bank Limited
  134. Star Microfinance Bank Limited
  135. Zigate Microfinance Bank Limited
  136. Ekuombe Microfinance Bank Limited
  137. Fasildapo Microfinance Bank Limited
  138. New Age Microfinance Bank Limited
  139. Oroke Microfinance Bank Limited
  140. Osogbo Microfinance Bank Limited
  141. Iba Microfinance Bank Limited
  142. Kjl Microfinance Bank Limited
  143. Olofin-Owena Microfinance Bank Limited
  144. Boluwaduro Microfinance Bank Limited
  145. Idese Microfinance Bank Limited
  146. Olofin Microfinance Bank Limited
  147. Ola Microfinance Bank Limited
  148. Sal-Fol Microfinance Bank Limited
  149. Ologbon Microfinance Bank Limited
  150. Joint Farmers Microfinance Bank Limited
  151. First Index Microfinance Bank Limited
  152. Reality Microfinance Bank Limited
  153. Ifesowapo Microfinance Bank Limited
  154. Oaf Microfinance Bank Limited
  155. Igangan Microfinance Bank Limited
  156. Dadinkowa Microfinance Bank Limited
  157. Bluewhales Microfinance Bank Limited
  158. Fadama Farmers Microfinance Bank Limited
  159. Wase Microfinance Bank Limited
  160. Moneywell Microfinance Bank Limited
  161. Premium Microfinance Bank Limited
  162. Royal Microfinance Bank Limited
  163. Surelife Microfinance Bank Limited
  164. Iwoama Microfinance Bank Limited
  165. Cosmopolitan Microfinance Bank Limited
  166. Gwadabawa Microfinance Bank Limited
  167. Atlas Microfinance Bank Limited
  168. Mainsail Microfinance Bank Limited
  169. Bfl Microfinance Bank Limited
  170. First Multiple Microfinance Bank Limited
  171. Business Support Microfinance Bank Limited
  172. Ally Microfinance Bank Limited
  173. Fct Microfinance Bank Limited
  174. Danels Global Microfinance Bank Limited

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