Femi Soneye, Publisher Per Second News, and Ex- Super Eagles Star Jonathan Akpoborie, have presented the US Nigeria Soccer League/PSN FA Cup Trophy to winners of the competition OGB FC.

The Club ‘s Skipper Malone Koroma “Kaloko” received the trophy at the Walkers Mill park in Maryland, USA.

See photos:

Femi Soneye, Publisher Per Second News, and Ex- Super Eagles Star Jonathan Akpoborie

